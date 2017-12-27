劉薰愛前男友夥同混血女模 涉仙人跳詐富商800萬

2017-12-27 22:08

〔記者謝君臨／台北報導〕跨性別女模劉薰愛的前男友李庠岑，被控夥同混血女模蔡瀞瑢，以仙人跳方式誘騙富商到飯店開房，李男再找人埋伏，自己則假扮蔡女男友，在「時機成熟」時衝進房，錄影質問富商為何欺侮他女友，並對富商拳打腳踢，趁機勒索800多萬元；台北地檢署26日依恐嚇取財等罪將李男、蔡女等7人起訴。

檢警調查，去年4月，22歲李庠岑找上擁有日、荷及泰雅族血統的混血女模蔡瀞瑢，抱怨富商阿明（化名）在外放話要斷他財路，因蔡女與阿明認識，李男希望蔡女能幫他約阿明到飯店「聊聊」，蔡女應允後，李男展開布局。

約定日當天，李男找來3名男子前往飯店埋伏，其中2人在外把風，另1人與李男在門外守候，待蔡女、阿明進房後，眾人隨即衝入房內，持手機錄影並對阿明怒嗆：「為什麼找我女友開房」，阿明當場嚇傻，遭李男等人痛毆，還被電擊棒恐嚇，最後答應付款500萬元了事。

同年6月，李男食髓知味，又帶了2名男子上門找阿明，以影片恐嚇阿明，表示有朋友跑路，要求贊助100多萬元；此外，李男還涉以假炸彈恐嚇阿明，又詐得200多萬元。而後，李男在微信公布阿明姓名與身分證字號，還貼了一張沾血針頭的照片，寫下「這是世仇，這是你該寒的時候」，阿明才報警逮人。

庭訊時，李男辯稱女友蔡瀞瑢被阿明欺侮，他才去討公道，但蔡女否認2人是男女朋友，供稱是被李男指使；檢察官調查後，認定李男等人涉犯恐嚇取財罪，李男還另涉犯《個人資料保護法》，將李男等7人起訴。