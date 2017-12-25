「豐田」「福斯」不相讓 四輪朝天人受困

福斯車與豐田在路口發生碰撞。（記者許國楨翻攝）

2017-12-25 13:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子昨天深夜開車搭載女友行經西屯區一處路口時，與另部自小客發生碰撞，王男自小客當場被撞到翻覆四輪朝天與女友一度受困車內，所幸被民眾直擊合力救出僅女友受輕傷，經送醫無大礙；警方到場處理發現雙方均無飲酒反應，車禍原因將進一步鑑定釐清。

這起車禍事故發生在昨晚11時許，21歲的王姓男子當時駕駛銀色豐田轎車搭載女友沿何厝街15巷往何厝街六巷方向行駛，在行經何厝街口時，與另部由42歲李姓男子駕駛的藍色福斯自小客發生碰撞，造成豐田車當街翻覆四輪朝天，王男與女友因車窗打不開受困車內，幸路人發現協助爬出車外才順利脫困。

至於福斯車頭也因此嚴重受損，前座2顆安全氣囊還因此爆開。所幸王男女友意識清楚僅受輕傷，經送醫救治無大礙；警方到場立即對雙方進行酒測，2名駕駛酒測值皆為零，李男表示，當時車速沒有很快，通過路口時突然看到一輛車子衝出來，自己也嚇了一跳。

警方發現該事故現場雖無號誌，但路口有繪製槽化線，理應雙方應要減速通過，初步研判因豐田車未依規定讓車，福斯車未依規定減速衍生這起車禍，至於確實的事故原因仍需進一步鑑定釐清肇責。

豐田車被撞到翻覆四輪朝天。（記者許國楨翻攝）