台中茶行老闆娘被割喉命案 行凶員工羈押不禁見

台中市北屯區茶行老闆娘遭割喉命案，行凶員工羈押不禁見。圖為命案現場，已被警方封鎖，進一步調查中。（資料照，記者廖耀東攝）

2017-12-21 11:02

［記者楊政郡／台中報導］愛不到竟狠下殺手！台中市北屯區美茗茶行劉姓老闆娘，被割喉及全身十餘刀死亡案，員工范金彪行兇後，自殘不成後投案，法官認為無湮滅罪證、勾串共犯或證人之虞，但所犯重罪且有逃亡之虞，21日上午法官裁定羈押不禁見。

法官指出，20日深夜11時檢察官聲押范男，因深夜不訊問，至21日上午法官訊問調查後，認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪，嫌疑重大，所犯乃最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，犯後曾經逃匿，有逃亡之虞，非予羈押顯難進行追訴審判，故裁定羈押。但有各項證據可佐，並無湮滅罪證、勾串共犯或證人之虞，故未禁止接見通信。

檢警初步調查，范嫌（56歲）20日上午10點多進入茶葉行，刺死劉姓老闆娘後，開著白色自小客車逃逸，跑到住居所在地的太平山區割腕，企圖畏罪自殺，最後帶著凶刀在犯案5小時內趨車到警局投案。

范嫌供稱，與死者認識交往十多年，3、4年前才合夥開設這間茶葉行，一起打拚，但最近他懷疑死者另結新歡，刻意疏離，想要結束這段感情，死者還拿著茶葉行賺的錢準備替兒子購屋，他不甘付出這些年的感情及錢財，最後仍落得人財兩失，才會到茶葉行找死者談判。

范嫌說，死者一直不承認這段感情及他的金錢，怒火中燒、失去理智，才會持尖刀刺殺，曾對劉女嗆說「我得不到妳，別人也別想擁有！」，不過死者胞姊嚴正駁斥，供稱范嫌是茶葉行的業務，只是一名員工，負責在外招攬生意，長期追求妹妹未果，竟痛下殺機，范嫌是卸責之詞。兩造說法有出入，檢警將進一步調查釐清。