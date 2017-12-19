毒打猛踹虐死5歲女兒 桃園狠父收押

2017-12-19 16:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市5歲黃姓女童疑因吵鬧、便溺問題，16日晚間遭爸爸持衣架、腳踹教訓，即使女童跌倒、頭撞地，爸爸仍持續出腳狠踹，隔天早上女童出現頭暈症狀，下午2點多就不省人事，爸媽將她抱到醫院急救後宣告不治，女童頭、胸、腹、四肢滿是新舊傷，體重9公斤、僅同年齡孩童的一半，36歲爸爸及34歲廖姓媽媽訊後被移送法辦。

母5萬元交保

桃園地檢署檢察官複訊後，認為女童爸爸涉犯「刑法」成年人傷害兒童致死、凌虐幼童罪嫌重大，有勾串證人及共犯之虞 ，今天（19日）凌晨向法院聲請羈押禁見，法官今天召開羈押庭裁准；女童母親案發時在旁邊觀看，且長期以來也有打罵女童的狀況，檢察官認為她同樣涉犯「刑法」凌虐幼童罪，訊後諭知5萬元交保。

女童爸爸偵訊時坦承持衣架、不求人、腳踹女兒，由於女童有無法控制便溺、會抓起糞便塗在牆壁，認為她是故意、規勸不聽，才會出手打罵想導正她，大約2、3天打一次，女童媽媽也會出手，多是直接徒手教訓；女童哥哥曾目擊妹妹生前最後一次被打的過程，也稱妹妹幾乎天天被打。

女童爸媽明知女童身形明顯瘦弱、有便溺問題，又曾因此被幼兒園拒於門外，卻始終認為「女兒沒生病、沒問題」，沒有尋求醫療解決。