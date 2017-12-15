12/15 大樂透頭獎連11摃 今彩539頭獎開出2注！

2017-12-15 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月15日）開獎的第106000104期大樂透頭獎連11摃，下期頭獎上看2.4億元；第106000299期今彩539頭獎開出2注，可得800萬元，分別由桃園市楊梅區埔心里中興路24號1樓的「發財神投注站」、台中市北區淡溝里民權路472之2號1樓的「一值發商行」開出

第106000104期大樂透中獎號碼為：「17、19、24、27、31、37。特別號：08。」頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，可獨得獎金217萬1313元；參獎共41注獲得，每注可得5萬7032元；肆獎共102注獲得，每注可得1萬4737元；伍獎共2020注獲得，每注可得2000元；陸獎共3120注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬2741注獲得，每注可得400元；普獎共3萬8157注獲得，每注可得400元。

第106000104期49樂合彩中獎號碼為「17、19、24、27、31、37」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合178注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3654注中獎，每注可得1250元。

第1060000299期今彩539中獎號碼為「14、27、30、36、37 」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共250注獲得，每注可得2萬元；參獎共8325注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7022注獲得，每注可獲得50元。

第1060000299期39樂合彩中獎號碼為「14、27、30、36、37 」，四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共485注中獎，每注可得1萬1250元；二合共10732注中獎，每注可得1125元。

第1060000299期3星彩中獎號碼為「419」，正彩共32注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第1060000299期4星彩中獎號碼為「7446」，正彩共1注中獎，可獨得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」