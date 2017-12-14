銀行保全機警阻詐 守住打工大叔45萬血汗積蓄

2017-12-14 18:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區一名陳姓臨時工日前接到詐騙電話指他健保卡遭盜用、有盜領健保補助嫌疑，需提領45萬元現金到指定帳戶當保釋金，陳男到銀行填單準備匯款時，被機警保全員發現、通報警方聯手阻詐，及時保住45萬元畢生的血汗積蓄。

在中興保全服務的52歲林玉民保全員，平時在台灣企銀安平分行擔任安全維護工作，12月5日下午1點許，林員幫忙一位55歲陳姓臨時工填寫匯款單時，發現陳準備匯出的金額有45萬元，數目不少，林員覺得可疑、詢問陳民匯款做何用途？陳男問林玉民：「如果政府要扣錢，要自行填寫匯款單？還是政府會從戶頭自動扣款？」。

林答稱：「你有欠國家錢嗎？要匯款給政府哪個單位啊？」，陳男此時卻言詞閃爍、支吾其詞，表示涉及國家機密，不便明說。林建議陳男「若你不方便告訴我，你可以到隔壁新興派出所問警方」。

陳男前往派出所詢問時，正巧遇上1個月前才剛攔阻詐騙的警員賴右勳，賴員馬上拆穿這詐騙伎倆，保住陳男辛苦血汗工作攢存的45萬元積蓄。

市警六分局長吳清飛知悉後對賴右勳能在1個月內連續2次成功阻詐甚表激賞，指示從優敘獎，並親帶感謝狀、禮券到銀行感謝林玉民的服務熱忱，幫警方防杜一件詐騙案，林感性的說，以保全員2萬多元薪水，45萬元要不吃不喝、努力工作近2年多才有，能在工作中幫助到社會大眾，覺得很有成就感。