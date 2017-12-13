「長官」試戴牙套後烙跑 館長怒嗆：保險套能試戴嗎？

2017-12-13 14:21

〔記者曾健銘／新北報導〕1名自稱「小劉」的中年男子，日前凌晨4時許跑到新北市林口區綽號「館長」陳之漢經營的健身房，自稱是館長的「長官」，佯稱要買打拳用的手綁帶、牙套，孰料他接過商品後直接拆開試戴，隨後留下一張紙條後沒付錢就烙跑，讓館長怒嗆：「就算認識馬英九、川普還是要付錢！」事後也氣得到派出所提告，警方已擴大調閱監視器畫面追查該名男子到案。

館長日前在臉書開直播還原事發經過，指稱該名自稱小劉的男子，11日凌晨4時許跑到健身房內，一到櫃檯就跟櫃台人員說：「你們館長以前是我的下屬！」還自稱是「葉問詠春截拳道全球綜合格鬥博士兼教授」、「陸海空三棲作戰指揮官」，隨即和櫃檯要了拳擊專用手綁帶以及牙套。

孰料，「小劉」一接過商品後馬上拆開包裝試戴，留下紙條後沒付錢就跑了，館長事後觀看店內監視器，氣得開直播痛罵：「難道超商的保險套可以試戴嗎？」「你跑去林森北路，小姐也能讓你摸一下就跑嗎？」

館長直播上表示，「小劉」試戴後不付錢就跑掉，僅留下一張紙條說有人會來付錢，而紙條上有2支手機，事後店員打電話過去聯繫上「小劉」的朋友，通知他來釐清賠償責任，沒想到對方卻回：「他有精神病，我怕被打！」拒絕出面。

館長事後到轄區的新莊分局文化派出所報案提告，警方獲報後目前已擴大調閱監視器畫面追查該名男子到案。