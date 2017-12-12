竊團車綁鐵鍊拖出地下電纜 偷剪快閃15次

新竹縣刑大科偵隊查扣徐、呂2男利用科偵隊分隊長王柏華手上的鐵鍊附掛車輛，另端纏綁桌面粗繩的方式，拖出地下電纜線。（記者黃美珠攝）

2017-12-12 12:02

［記者黃美珠／竹縣報導］專門偷車的44歲呂姓男子和48歲徐姓男子被控，從今年9月起，跟另外至少2名在逃共犯合組「快閃」剪（電）線竊盜集團。每次4人1車帶著鐵鍊、粗繩、油壓剪出門，專挑桃竹、乃至新北林口的重劃區，以平均10分鐘時間，撬開地下維修孔蓋後侵入剪斷電纜，再用粗麻繩纏綁電纜，另端綁在鐵鍊上，鐵鍊再附掛在作案贓車後，直接用車行拖曳方式，迅速拉出數10公尺長的地下電纜，隨後2人1組，分別剪線和捲線，隨即火速打包上車離去。

但是「魔高一尺道高一丈」，呂、徐再次犯案，被新竹縣政府警察局刑警大隊科技偵查隊埋伏圍捕到案，警方先把因竊盜案被通緝的呂男先移送檢方發監執行，另建請新竹地檢署聲押徐男，今天正開羈押庭中。

新竹縣刑大調查，這個專偷電纜線的集團在新竹縣竹北、湖口地區已經得手15次，台電損失的電纜線長度至少3公里，修復金額超過100萬元。

今天台電新竹區營業處電務副處長陳吉春特別到縣警局向局長張榮興、刑大大隊長陳義宏以及專案小組致謝，警方則擴大追查在逃共犯中。