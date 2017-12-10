男跳高鐵月台救暈跌女 臉友高喊「嫁給他！」

2017-12-10 15:38

〔記者余衡／新北報導〕千鈞一髮！18歲張姓女子昨夜在高鐵板橋站候車時，疑因頭暈不慎從南下月台上摔落軌道，眼見列車進站廣播響起，同行徐姓男友人見狀奮不顧身跳下軌道救人，一把將張女拉到月台旁避難空間，列車緊急剎停時車頭離兩人不到30公分，目擊民眾直呼驚險！

據了解，昨天深夜11點多，張女在高鐵板橋站南下月台等候0567車次列車，進站指示燈亮起後，原本蹲姿的她準備起身拿取行李，但猛然一站疑導致貧血暈眩，張女一個踉蹌便跌落月台橫躺軌道上。

同行的徐男顧不得列車即將進站，立刻跳下軌道將張女拉往月台下方避難空間，月台上多位民眾也迅速按下緊急停車按鈕，列車收到異常訊息緊急停車，完全停止時車頭離2人只差不到30公分，若再慢個幾秒後果恐不堪設想。

張女被救起後意識清楚，雖能自己行走但仍略感頭暈，經送醫檢查後僅頭部輕微紅腫並無大礙。目擊事發經過的民眾事後紛紛在臉書PO文「一位勇者把女孩拉到旁邊的坑洞。大家反應都好快，按緊急鈴的拿雨傘攔車的。」、「因為有你，讓我明白世界上還是有英雄的！，希望這女孩兒以後可以嫁給你，要是我在閃燈時掉下去高鐵月台，有人可以想都不想跳下去救我，還拉著我一起卡在車頭底下爬出來，也死而無憾了！」