天冷取暖？男子蹲坐速食店燒毀2萬多元鈔票

2017-12-09 11:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕真粗本！天冷燒千元鈔取暖？

苗栗縣28段姓男子，8日晚間獨自到苗栗市中苗地區的麥當勞內，坐在上樓階梯，並從身上掏出一疊千元紙鈔，用打火機點燃燃燒，店員見狀上前制止，用水將火勢澆熄，男子遂默不吭聲離開，警方獲報，循線查出段男住所，昨天將他帶回詢問，段男僅供稱因家庭因素心情不好，所以賭爛燒錢。

警方初步了解，段男所燒應該是千元紙鈔，約燒毀25張，不過仍待11日送台灣銀行鑑定，若為真鈔，段男涉嫌毀損國幣罪嫌，不過，段男在公共場所燃燒物品，可能危害大眾安全，也涉嫌公共危險罪嫌，將依法偵辦。

警方表示，8日晚間9點半左右，接獲民眾報案指苗栗市中苗地區麥當勞內，有1名男子在燒鈔票，員警前往，該男子已經離去，但在通往2樓的樓梯口，留有一堆焚燒過的千元新台幣紙鈔。

店員向警方表示，男子進入店內後，就坐在通往2樓樓梯口的階梯，隨即燃食香菸，並從身上口袋取出一疊千元紙鈔，以打火機點火燃燒，他多次制止，但男子全程不發一語，燒了之後，隨即步行離開。他遂用水將燃燒的紙鈔澆熄，並報警處理。

經警方調閱店內、路口監視器畫面及查訪，查出男子為苗栗市28歲段男，昨天前往住處將人帶回詢問。段男坦承燒錢，供稱因與母親相處不愉快，所以賭爛燒錢，「寧願燒掉也不給她用」。