12/8大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2017-12-08 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月8日）開獎的第106000102期大樂透，頭獎摃龜；第106000293期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由宜蘭縣宜蘭市中山路三段139號1樓的「建明電腦彩券站」開出。

第106000102期大樂透中獎號碼為：「01、05、08、10、34、35，特別號：46。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共34注獲得，每注可得5萬6038元；肆獎共99注獲得，每注可得1萬2372元；伍獎共2296注獲得，每注可得2000元；陸獎共2440注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬4656注獲得，每注可得400元；普獎共4萬1497注獲得，每注可得400元。

第106000102期49樂合彩中獎號碼為「01、05、08、10、34、35」，四合共8注中獎，每注可得獎金20萬；三合共232注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4630注中獎，每注可得1250元。

第106000293期今彩539中獎號碼為「04、05、10、22、30」，頭獎共1注獲得，可獨得800萬元；貳獎共238注獲得，每注可得2萬元；參獎共7555注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5547注獲得，每注可獲得50元。

第106000293期39樂合彩中獎號碼為「04、05、10、22、30」，四合共5注中獎，可獨得21萬2500元；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9369注中獎，每注可得1125元。

第106000293期3星彩中獎號碼為「266」，正彩共70注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000251期4星彩中獎號碼為「2273」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。