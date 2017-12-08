涉違法使用「太平洋」商標 SOGO董座黃晴雯被訴

2017-12-08 17:46

〔記者謝君臨／台北報導〕遠東集團於2002年入主太平洋SOGO百貨，但雙方為了「太平洋PACIFIC」商標產生爭執，太平洋建設創辦人章民強認為「太平洋PACIFIC」是章家商標，但SOGO百貨卻仍舊使用，控告已更名為遠東SOGO的總公司董事長黃晴雯、分公司董事長汪郭鼎松違反「商標法」；台北地檢署調查後，依據法院前年判決，認定黃、汪郭涉違商標法，今將2人起訴。

遠百（2903）轉投資的百貨龍頭太平洋SOGO，9月1日起更名為遠東SOGO，宣傳物、提袋將做出更改；對此遠東集團董事長徐旭東曾表示，「太平洋SOGO是有期限的，更換成遠東SOGO是遲早的事。」

檢方調查，太平洋建設創辦人章民強，在16年前被迫退出太平洋SOGO百貨經營權後，對於「太平洋PACIFIC」的商標被後手使用一直耿耿於懷，103年10月間，向經濟部智慧財產局提起商標評定，智財局認為兩者商標近似，容易造成民眾混淆，要求太平洋SOGO撤銷「太平洋」字樣商標。

對此，太平洋SOGO百貨不服，向智財局提起訴願，智財局於104年仍做出維持原處分決定，太平洋SOGO百貨不服，改向行政法院提起訴訟，今年1月23日，最高行政法院判決SOGO百貨敗訴確定。

判決確定後，章明強認為SOGO百貨明知「太平洋PACIFIC」是章家的商標，卻仍舊使用，控告SOGO總公司董事長黃晴雯、分公司董事長汪郭鼎松違反商標法。

北檢日前傳喚黃晴雯、汪郭鼎松到案，2人均否認違法使用商標，並認為擁有商標權，但檢察官調查後，依照法院判決結果，確認商標歸章民強所有，黃、汪郭涉犯商標法，今將兩人起訴。