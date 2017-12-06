公車害9旬婦截肢 主張「不須付義肢耗材、看護費」遭打臉

2017-12-06 22:51

〔記者楊國文／台北報導〕大有巴士巫姓司機被控，前年在90歲高齡林姓婦人右腳甫踏上前門階梯、仍未站穩之際，就按下關門鈕起步行駛，造成林婦摔倒車外，右腳還遭公車右前輪輾過，致右側膝下須截肢等重傷害，但大有巴士和巫姓司機竟稱，林婦已90高壽，「不應要求支出義肢耗材費及後續看護費」，但遭高等法院打臉，今天判決，扣除已領取的強制汽車保險理賠金107萬元外，大有巴士、巫姓司機還須連帶賠償林婦185萬元；可上訴。

未站穩就行駛 老婦摔出腿遭輾斷

這起公車過失意外，發生在2015年4月14日下午近5點，巫姓司機駕駛公車停靠台北市忠孝醫院站搭載乘客時，竟在90高齡的林姓婦人右腳甫踏上前門階梯，尚未上車站穩，就按下關門鈕起步行駛，致林婦遭車門夾擊，摔倒車外，右腳還遭公車右前輪輾過，致右下肢腓骨開放性骨折併大面積皮膚和軟組織缺損、右側膝下須截肢等重傷害。

林婦已90高齡，卻面臨須截肢、全天候聘人看護及後續看護費、義肢裝置等費用，家屬共向大有巴士、巫姓司機請求連帶賠償1800萬元，並對巫男提告；刑事部分，巫男被依過失傷害罪判刑6月，得易科罰金18萬元確定。

大有巴士和巫姓司機主張，林婦已90高齡，雖受重傷害，不過，依內政部統計，2015年女性國人平均壽命為83.62歲，因此「林婦不應請求未來支付義肢耗材費7萬多元和後續看護費用119萬多元」。

業者司機被判 應連帶賠償185萬

不過，高等法院打臉大有巴士說，此案是大有巴士巫姓司機過失引起，並造成林婦截肢的重大痛苦，自然有購買義肢需要，且義肢均有耗材更換的需要，今天判大有巴士、巫男應連帶賠償292萬元，扣除已領取的強制汽車保險理賠金107萬元之後，大有巴士、巫姓司機還須連帶賠償林婦185萬元。