作工精細黑市一把10萬 幫派分子改槍販賣被逮

陳嫌擅長改槍。（記者鄭景議攝）

2017-12-05 16:20

〔記者鄭景議／台北報導〕身為竹聯幫成員的陳姓男子，與友人天道盟同心會的黃姓男子，兩人合夥改槍；南港警分局接獲線報，昨日與桃園警分局合力在桃園市區三民路兩人的藏身處中逮到陳、黃兩人，並在車中搜出一整批改造工具及7把改造手槍。

據了解，28歲的陳嫌與25歲的黃嫌是拜把兄弟，2人自小交好，雖分處不同幫派，仍時常混在一起，平常都在樹林、桃園等地活動；陳嫌是改造專家，過去就有數次在路檢時被警方搜出槍枝的紀錄，此次警方接獲線報，組成專案小組，歷經多日跟監埋伏，昨日黃嫌開車到陳嫌三民路的藏身處，警方認為時機成熟，決議收網逮人。

警方在黃嫌的車上搜出改造槍枝用之工具盒1盒、鑽頭2支、拉彈勾151個、彈匣底版52個、結合插銷67個、撞擊零件173個、滑套零件12個、擊鎚106個、滑套13個、砂輪機1臺等槍枝組成零件及改槍工具一批等，現場並查扣海洛因、安非他命及吸食器一批。

陳嫌所經手的改造槍枝作工精細，為道上兄弟所喜愛，一隻要價不斐，黑市行情一把高達10萬，雖說2人起初辯稱槍枝沒有要販賣，「是大哥留給他們的」，但被搜出的改造槍枝樣式新穎，絲毫不像舊槍，加上又被搜出大量改造工具，2人雖依舊嘴硬否認，但已難以自圓其說。

警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例將陳、黃2嫌隨案移送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦，並持續深入追查，有無其他黑幫成員介入不法、槍枝是否涉及其他暴力恐嚇案件。

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