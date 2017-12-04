12/4 威力彩連27摃 下期頭獎上看10.7億 今彩539開出1注

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2017-12-04 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月4日）開獎的第106000097期威力彩，頭獎連27摃，下期頭獎上看10.7億元。第106000289期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由新北市土城區中央路2段30號的「攏宗來彩券行」開出。

第106000097期威力彩中獎號碼為：「第一區：17、19、20、24、26、36。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共17注獲得，每注可得15萬元；肆獎共151注獲得，每注可得2萬元；伍獎共799注獲得，每注可得4000元；陸獎共5514注獲得，每注可得800元；柒獎共1萬977注獲得，每注可得400元；捌獎共5萬9575注中獎，每注可得200元；玖獎共7萬3472注中獎，每注可得100元；普獎共13萬6623注中獎，每注可得100元。

第106000097期38樂合彩中獎號碼為「17、19、20、24、26、36」，五合開出1注，可得115萬元；四合共8注獲得，每注可得6萬7500元；三合共145注獲得，每注可得5750元；二合共2824注獲得，每注可得750元。

第106000289期今彩539中獎號碼為「08、17、18、24、39」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共232注獲得，每注可得2萬元；參獎共6762注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5565注獲得，每注可獲得50元。

第106000289期39樂合彩中獎號碼為「08、17、18、24、39」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共129注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5704注中獎，每注可得1125元。

第106000289期3星彩中獎號碼為「950」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000289期4星彩中獎號碼為「2398」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」