消防員與死神搏鬥搶救命危 愚民阻擾險害命。

2017-12-04 15:48

［記者陳賢義／台東報導］台東池上鄉1名68歲男子今日上然突然口吐白沫，池上消防分隊及關山高級救護隊據報馳援接駁，未料正當救護人員拚命與死神搏鬥搶時間，竟相繼走出2位民眾，要求不要在住家前急救，經解說才倖然離去，所幸患者到院前恢復自主性心跳，搶救成功。

今日上午8時40許，關山分隊正進行例行性晨間保養試話時，突然傳來OHCA（無生命跡象）高救接駁派令，立馬直奔池上接駁地點準備接收患者，91車停放在台9線省道旁，高級救護人員上車接駁急救，未料正當救護人員忙得不可開交，1名中年男子突然靠近，要求不要在他家門前急救，隨後又有1名中年婦女走過來，提出相同要求，救護人員無暇顧及，快速解釋給予高救處置後就把車開走，2人才離去。

救護人員搶救不停歇，患者到院前恢復自主性心跳，順利從鬼門關前救回。關山消防分隊表示，由於當時事發於緊急，沒有時間解釋太多，加上救護車停置在省道旁，沒有侵入民宅及借道之虞，最後成功救回患傷，但過程中遭民眾接連阻擾，感覺真的很不好。消防人員感嘆，曾經以為這種情況在天龍國的國度才有，沒想到在純僕的鄉下小鎮也能見識到，希望大家能多點同理心，就當作是做功德；死亡是人生必經的路程，也許某一天需要急救的人是自已，若遇他人拒借道或阻擾，後果不堪設想。