獨家》肉慾新竹…美魔女知名景點搞裸拍 連路人也入鏡

常有民眾散步、看風景的新竹市17公里海岸線豎琴橋遭裸拍族入侵。（記者王駿杰翻攝）

2017-12-03 00:11

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市17公里海岸線的豎琴橋、青草湖與新竹縣橫山鄉大山背客家人文生態館、鄉間道路都遭美魔女取景、裸拍攻陷，她們穿著長靴、丁字褲，甚至3點全露，在不知情的路人旁綻放豪乳，擺出各種令人噴鼻血的風騷姿勢，還將不雅照PO上私密網路論壇，賺取高貢獻值與積分，作風超大膽，引發議論。

警方指出，去年已接獲民眾投訴，有網友曾在特定網路論壇分享新竹地區的裸拍照，但大部分標榜「自拍、偷拍、性感絲足誘惑」的色情網站、論壇，電腦IP都架設在國外，根本無從抓起，目前只能增加網路巡邏密度，分析裸拍族的習性，研判出沒景點，再調警力巡邏嚇阻。

但警方警告，社會秩序維護法明訂，在公共場所裸體、妨害善良風俗，最高罰6000元；民眾若在公眾場合拍裸照，且上傳網路，將觸犯刑法妨害風化罪「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為」，最高可處1年徒刑。

記者調查，這個引發爭議的裸拍論壇會員數高達萬人，隨時都有上百人上線，在討論區交流性經驗、自拍、裸拍心得。

但要取得會員資格可不容易，不但要詳細註明基本資料，還要透過電子郵件信箱取得驗證碼，入會後，每天只有3次瀏覽權限，若想要更多權限，就必須不斷上傳各種自拍、裸拍照片或影片，賺取貢獻值與積分；有些超勁爆、火辣的自拍分類，還需擁有級高貢獻值與積分的會員，才有觀賞權限。

記者發現，新竹縣市政府主打的知名或私房景點，例如經常有民眾散步、看風景的豎琴橋、青草湖，與橫山鄉大山背客家人文生態館及鄉間道路，最近都有熟女裸拍族的蹤跡，她們按月在論壇上傳身穿綁繩串珠的丁字褲或絲質內褲、甚至在路人旁全裸、搔首弄姿綻放豪乳自拍，拍照時間更都在白天，絲毫不怕曝光，這一系列照片很快就獲得網友熱烈回應。

陳姓部落客指出，裸拍族喜歡挑戰高難度的景點，景點越知名、人潮越多，越能滿足她們的感官刺激，上傳網路論壇後，也越容易引起網友共鳴。