電梯內打屁炫耀有槍 渾然不知便衣警就在旁邊...

2017-12-02 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕公共場所真的不要亂說話！黃姓藥頭為防止毒品交易時遭黑吃黑，擁槍自重，日前搭乘電梯時以手機與友人打屁，提及槍彈等術語炫耀，渾然不知有便衣警恰巧與他同部電梯，就這樣露餡，被警方識破循線上門查緝，起出3把改造手槍及300多顆子彈，同時在其白姓小弟身上起出毒咖啡包送辦。

台中市第一分局繼中派出所日前為了偵辦一起毒品案，到某大樓探訪搜集情資時，碰巧與31歲黃男搭乘同部電梯，由於警方唯恐打草驚蛇，穿著便衣前往，黃男絲毫沒有戒心，渾然不知警察就在身旁，還在手機通話打屁時向友人炫耀手頭有「三支」還有數百顆「子」。

警方一聽就知道是槍彈的術語，不動聲色離開後，立即調閱大樓監視器鎖定黃嫌租住樓層並追查其相關背景，查出黃嫌因染上吸毒惡習，為了應付龐大毒品開銷，經常與25歲的白姓小弟在夜店等地販毒，且為了避免黑吃黑，確保販毒所得，擁槍自重，透過管道購得改造手槍及大量子彈分置於兩只精緻手提箱內，平日除了隨身攜帶，也向外放話遇警將不惜一戰。

繼中所隨即與偵查隊共同組成專案小組不眠不休監控，掌握黃嫌等人起居時間，前天下午見時機成熟，趁黃嫌與白男午睡之際，誘使白男的林姓女友開門，全副武裝優勢警力隨即一擁而上，順利將兩人查緝到案，起出改造手槍3把及子彈395顆（含制式子彈100顆），並在白男身上查獲毒咖啡包3包等證物，訊後全案依槍砲、毒品等罪嫌送辦。