66歲老翁對年近8旬婦伸狼爪 法院判刑7個月

2017-11-30 14:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名年近8旬的老婦，午後獨自在家看電視，不料，竟遭街坊66歲酒醉葉姓老翁強抱、親吻及磨蹭身體，老翁甚至要求老婦關門入房，幸老婦機警，虛與委蛇，假裝要去關門，藉機掙脫老翁控制，向鄰居求助，才逃過老翁狼爪。苗栗地方法院法官依強制猥褻罪，判處老翁7個月徒刑。

法官調查，葉姓老翁與老婦為鄰里街坊，雙方認識多年。今年5月28日下午3點許，老翁飲酒後，行經老婦住家，見老婦獨自坐在客廳椅子上看電視，遂敲門入內，老婦見是認識街坊，沒有防備，還請老翁「隨便坐」。

不料，老翁突然對老婦說，「阿嬸你怎麼那麼漂亮！」接著就跨坐在老婦大腿上，緊緊將老婦抱住，並親吻老婦臉頰，身體也不斷在老婦身上磨蹭。

老婦嚇得花容失色，頻頻喊「不要這樣」，並試圖將老翁推開，但老翁不死心，還說「我們去樓上」；老翁見老婦抗拒，又說「在地上這裡就好」，還頻頻說「沒關係啦！」並要求老婦去關上住家大門。

老婦見掙脫不了，遂虛與委蛇，對老翁說，「好，你手放開，我去關門」，便出門向鄰居求助，鄰居遂以帶老婦去割竹筍為由要將老婦帶離，並喝叱老翁，「你到人家家裡做什麼？」才將老翁攆走。

隔天，老婦的兒子、媳婦得知母親受辱，帶著里長到老翁家興師問罪，並報警處理，老翁嚇得不惜下跪道歉，但聽到老婦家人要提告，辯稱僅有抱抱老婦。

法官認為，被告老翁年紀已66歲，被害人老婦復將近80歲，雙方均屬年事已高，且被害人老婦堪為被告的長輩，被告本應敬老慈幼，竟為滿足一己私慾，漠視他人之性自主決定權與身體控制權，對年長的被害人強行猥褻，造成老婦心理恐懼及厭惡感，且犯後態度不佳、避重就輕。

但法官衡酌，老翁並無前科，且年事亦高，酒後控制力差，已與老婦達成和解，並支付第一期金額5萬元，判處老翁7個月徒刑，以資懲處。

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