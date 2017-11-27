永和刺青店傳槍響 槍手自行投案

新北市永和區保安路和保福路交接路口，於今日下午3時許驚傳數次槍響。圖為保安路與保福路路口。（圖擷自Google街景）

2017-11-27 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕新北市永和區保安路和保福路口附近的刺青店，於今日下午3時許驚傳槍響，疑似為店家糾紛所致。目前開槍的23歲方姓男子已經自行投案。

綜合媒體報導，當時方男騎著機車，到刺青店門口直接開了兩槍，其中一發子彈卡彈，店家玻璃則破碎一地，開槍嫌犯隨之逃離現場，現場不少民眾在大白天聽到槍聲幾乎嚇壞。方男隨後到警局投案，警方正在偵訊中。