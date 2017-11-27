新莊區街道清晨傳巨響 男子墜樓身亡

警方拉起封鎖線調查。（記者曾健銘翻攝）

2017-11-27 10:45

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區銘德街，今日清晨6時許驚傳男子墜樓，35歲李姓男子，被民眾發現頭部重創、倒臥在街道上，現場已無生命跡象，警消雖緊急將他送醫搶救，但最終仍傷重不治。

家屬向警方表示，李男長年飽受憂鬱症所苦，今日清晨說要出門吃早餐，孰料竟跑到住家頂樓5樓一躍而下，傷重身亡；鑑識人員初步勘驗，現場無打鬥痕跡，應無外力介入，懷疑李男疑似症狀復發才輕生，但詳細原因仍待檢警相驗後釐清。

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