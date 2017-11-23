補教人生演不完！ 前妻逆襲法拍祖厝 高國華要求分一半

2017-11-23 12:39

〔記者溫于德／台北報導〕本報週一獨家接露補教名師高國華遭前妻以「給付扶養費」名義，向法院聲請法拍高與「喇舌新歡」陳子璇位於北市金山南路上的祖厝；據司法院法拍屋查詢系統公告，底價1.29億元，預計下月8日執行首拍。但高國華採取反制，對前妻蔡郁璇提出「給付出售房屋所得」訴訟，要求給付售出店面後一半所得，全案今日上午首度開庭，當事人均未到庭，委任律師代替出庭。

台北地院日前證實，本案件雖經調解但未果，高遂正式遞狀提告女方。當事雙方今均未現身，但高媽到庭關心，庭後未受訪。

高透過律師稍早開庭時指出，蔡售出台中西屯區房屋並扣除買價後，依據雙方離婚協議書，高得分配1/2，但被告拒絕付款。蔡委任律師則辯稱，高未依約，違約在先，女方才依約行事、即「高未履行，任由蔡處置，房屋賣價清償貸款後，由蔡取得剩款並處置」，否認指控；律師也說，不排除再度依約反訴要求給付5000萬違約金。

法官庭末詢問雙方有無和解可能時，原告律師簡短表達「有意願談」，但被告律師未置可否，庭末諭知明年1月8日再開庭。

回顧高、蔡這對佳偶變怨偶過程；高99年8月被媒體跟拍，與同為補教名師的陳駕車並伸舌親吻。高雖承認戀情，但強調與蔡已辦理離婚，卻於同年月22日否認打臉；兩人直到當月30日才離婚成功。

至於外界盛傳，蔡離婚條件是擁有北市濟南路9000萬豪宅、1000萬現金、每月20萬生活費、餐廳每月30萬元股利分紅與台中店面等；女方以「具保密協定」為由，拒絕透露，男方同樣拒答。

而高斬斷舊情後，隔年5月幸福與陳辦理結婚登記，後因涉入炒股案入獄服刑，前年7月16日假釋出獄；但他平靜日子未過太久，同年11月又被前妻控訴，未依離婚協議給付贍養費，但他否認。今年7月，男再遭女請查封法拍組厝，法院定下月8日首度拍賣；至於男對女提出「給付出售房屋所得」訴訟，今日庭期結束後定明年元月8日再開。

  • 補教名師高國華不管離婚前任蔡郁璇或結縭後任陳子璇均鬧上新聞版面。圖為高國華（右）、陳子璇（左）上節目錄影。（本報資料照）

    補教名師高國華不管離婚前任蔡郁璇或結縭後任陳子璇均鬧上新聞版面。圖為高國華（右）、陳子璇（左）上節目錄影。（本報資料照）

  • 高國華前妻蔡郁璇。（本報資料照）

    高國華前妻蔡郁璇。（本報資料照）

  • 高國華位於北市金山南路上祖厝，遭前妻蔡郁璇聲請法拍；台北地院下月8日執行首拍。（翻攝自Google）

    高國華位於北市金山南路上祖厝，遭前妻蔡郁璇聲請法拍；台北地院下月8日執行首拍。（翻攝自Google）

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