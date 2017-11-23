補教人生演不完！ 前妻逆襲法拍祖厝 高國華要求分一半

2017-11-23 12:39

〔記者溫于德／台北報導〕本報週一獨家接露補教名師高國華遭前妻以「給付扶養費」名義，向法院聲請法拍高與「喇舌新歡」陳子璇位於北市金山南路上的祖厝；據司法院法拍屋查詢系統公告，底價1.29億元，預計下月8日執行首拍。但高國華採取反制，對前妻蔡郁璇提出「給付出售房屋所得」訴訟，要求給付售出店面後一半所得，全案今日上午首度開庭，當事人均未到庭，委任律師代替出庭。

台北地院日前證實，本案件雖經調解但未果，高遂正式遞狀提告女方。當事雙方今均未現身，但高媽到庭關心，庭後未受訪。

高透過律師稍早開庭時指出，蔡售出台中西屯區房屋並扣除買價後，依據雙方離婚協議書，高得分配1/2，但被告拒絕付款。蔡委任律師則辯稱，高未依約，違約在先，女方才依約行事、即「高未履行，任由蔡處置，房屋賣價清償貸款後，由蔡取得剩款並處置」，否認指控；律師也說，不排除再度依約反訴要求給付5000萬違約金。

法官庭末詢問雙方有無和解可能時，原告律師簡短表達「有意願談」，但被告律師未置可否，庭末諭知明年1月8日再開庭。

回顧高、蔡這對佳偶變怨偶過程；高99年8月被媒體跟拍，與同為補教名師的陳駕車並伸舌親吻。高雖承認戀情，但強調與蔡已辦理離婚，卻於同年月22日否認打臉；兩人直到當月30日才離婚成功。

至於外界盛傳，蔡離婚條件是擁有北市濟南路9000萬豪宅、1000萬現金、每月20萬生活費、餐廳每月30萬元股利分紅與台中店面等；女方以「具保密協定」為由，拒絕透露，男方同樣拒答。

而高斬斷舊情後，隔年5月幸福與陳辦理結婚登記，後因涉入炒股案入獄服刑，前年7月16日假釋出獄；但他平靜日子未過太久，同年11月又被前妻控訴，未依離婚協議給付贍養費，但他否認。今年7月，男再遭女請查封法拍組厝，法院定下月8日首度拍賣；至於男對女提出「給付出售房屋所得」訴訟，今日庭期結束後定明年元月8日再開。