11/22 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷自台灣彩券官網）

2017-11-22 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月22日）開獎的第106000093期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000279期今彩539，頭獎也摃龜。

第1060000期大福彩中獎號碼為：「11、15、19、22、25、29、32，特別號：20」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共89注獲得，每注可得4000元；肆獎共1444注獲得，每注可得400元；普獎共1萬855注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎3注獲得，每注可得10萬元。

第106000279期今彩539中獎號碼為「17、21、24、30、33」，頭獎摃龜；貳獎共113注獲得，每注可得2萬元；參獎共5119注獲得，每注可得300元；肆獎共5萬7516注獲得，每注可獲得50元。

第106000279期39樂合彩中獎號碼為「17、21、24、30、33」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共101注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4044注中獎，每注可得1125元。

第106000279期3星彩中獎號碼為「758」，正彩共46注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000279期4星彩中獎號碼為「2048」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」