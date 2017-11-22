殺4歲女又殺7月子 狠父痛哭求輕判

2017-11-22 14:15

〔記者楊國文／台北報導〕狠父江文吉因4歲女兒恩恩尿床，竟將她活活打死，遺體裝箱丟到山區掩埋，去年被高院判刑8年，江又被查出，不滿7月大的次子哭鬧，將男嬰掌摑打死，一審被判10年半，高等法院今辯論終結，江男全程痛哭、不斷拭淚，他每天抄佛經迴向給死去小孩，懇求法官從輕量刑，讓他早日出獄照顧再婚妻女；訂下月20日宣判。

39歲的江男在中午庭訊尾聲，可說是邊哭、邊答，江男說，「我承認犯罪，我希望我的命可以換回我兩個無辜的孩子」，他幫再婚生的小女兒換尿布、打工回家後小女兒會跑過來抱他，才真正體會到什麼是天倫之樂，請求法官減刑，給他自新的機會，「讓我再嘗一次當爸爸的感覺」。律師則說，江男自白犯罪，且已真心悔悟，請求法官從輕量刑。

檢警調查，男子江文吉與蔡女2003年婚後生下恩恩，隔年離婚，由江男取得監護權，2007年他再娶葉女，生下2男1女，同年8、9月，江不滿4歲的恩恩尿床，拿掃把柄打恩恩的頭，還掌摑後腦勺2下，導致恩恩死亡，竟將她裝入行李箱，載到土城石門山區掩埋。

恩恩屆齡仍未入學，江男又下落不明，警方追問江的前妻、即恩恩的生母蔡女，蔡女得知後夢到恩恩全身是血，請警方把恩恩列為失蹤人口。

檢警後來查出江男入監服刑，借提訊問，江坦承犯行，高院去年依成年人故意傷害兒童致死罪，判他8年徒刑。

檢警還查出，江男與第2任妻子葉女所生的次子也失蹤許久，但江男起初不肯交代男嬰下落，後來才坦承被他打死了。

檢方這才查出，2008年葉女因詐欺案入監，江男的好友張女，見他獨自照顧2名兒子，把套房讓給他居住，同年8月，江男不滿7月大的次子哭鬧而掌摑，因男童出現異狀，江隨即急救，直到兒子死後，竟把遺體放入塑膠袋，裝進行李箱包上塑膠袋，放在房間床底下，騙張女說已把兒子送給親戚照顧。

他事後供稱，藏屍的行李箱一直在房內，後來的房客都未察覺，但行李箱最終不翼而飛，研判被房客誤認是垃圾而丟棄。