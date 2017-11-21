救護神手救回瀕死男婉拒紅包 轉贈罕病基金會化大愛

2017-11-21 19:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕李姓男子因心臟病發瀕死，新北市莒光消防分隊「神之救護手」高級救護技術員江家豪與同事施建呈到場，硬從鬼門關前救回李男，李男痊癒後與父親到分隊餽贈1萬2000元紅包、水果感謝救命恩人，消防員婉拒，因李男堅持不領回紅包，分隊依規定上交政風室，莒光分隊副主管張喬偉想起隊上救護志工鄭春昇是罕病兒父親，促成將婉拒的紅包捐贈給罕見疾病基金會，消防局今天將善款轉贈化為大愛。

23歲李姓男子居住新北市板橋，今年8月11日晚間7時44分，罹患先天心臟病的他被家人發現倒地不起，連忙求助119，莒光分隊隊員江家豪、施建呈到場，給予電擊、給氧等高級救命術，並透過行動急診室先聯繫醫院端評估病情，不但在車上恢復呼吸心跳，到院家屬致贈5000元紅包，第一次被婉拒，李男出院後，9月9日再到分隊致贈12000元紅包、1箱水果，莒光分隊副主管張喬偉說明救護是消防員職責所在，再次婉拒，但家屬仍堅持致贈。

張喬偉多次聯繫李男退還未果，依規定轉交消防局政風室處理，恰巧莒光救護志工鄭春昇本身是罕病兒父親，在鄭的牽線下，政風室聯繫上罕見疾病基金會，將善款化為大愛，協助罕病患者；新北市消防局副局長陳崇岳今天代為將善款捐贈給罕見疾病基金會創辦人陳莉茵，感謝社會大愛。

陳崇岳表示，救護為消防員主要任務之一，去年救護案件高達19萬，每月均會收到民眾感謝函，其中家屬因感激同仁辛勞，欲致贈財物者不乏其數，但救護工作係為消防職責，消防員執勤救護、滅火救人時，面對民眾贈送紅包等方式感謝，均立即婉拒。

財團法人罕見疾病基金會創辦人陳莉茵說，衷心感謝捐贈人、新北市消防局善心義舉，也藉機呼籲社會對罕病家庭的協助，畢竟目前仍有將近七成以上的疾病無法治癒，等待治療的過程艱辛且漫長，藉此機會達到拋磚引玉。