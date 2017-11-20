死意甚堅？開槍自殺未果 塑膠袋套頭引瓦斯身亡

2017-11-20 22:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天晚間發生一起驚悚自殺案，死意甚堅的林姓婦人原欲開槍自殺未果，改在頭部套上塑膠袋後引瓦斯入袋內尋短，警方獲報會同消防人員趕往破門進入，驚見林婦已無生命跡象且留有遺書，經送醫仍告不治，死因正由警方漏夜調查中。

警方調查指出，56歲林婦住在北屯區太原路三段一處透天民宅，上月初才與賴姓同居人一起承租，後賴男因毒品案通緝被警方查獲入監，自身無謀生能力的林婦頓失依靠，加上右腳因蜂窩性組織炎而有潰爛的情況無法照顧自己，日前就曾有尋短紀錄被警方列為「馬上關懷」關懷對象，通報社工接手訪視關心。

未料林婦今天傍晚5點多突然打110報案，表示已經活不下去要自殺，轄區第五分局唯恐發生憾事趕往，見大門深鎖，透過玻璃窗發現林婦已倒臥廚房，立即通報消防人員破門進入時，驚見林婦頭部套著內接瓦斯管線的塑膠袋，當場已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

警方鑑識現場發現並無打鬥跡象，同時在林婦身旁發現一把未上膛的改造手槍，研判林婦原欲持槍朝頭部發射自殺，卻因身體狀況太過孱弱無法拉動滑套，才改由塑膠袋套頭引瓦斯入袋內尋短身亡。

警方並在現場發現一封遺書，內容大抵是感謝賴姓同居人照顧等語，並在牆上發現寫有對一名友人怨恨與咒罵的字眼，還提及同居人因毒品案入獄，是遭到該名友人陷害所致；警方不排除該把槍枝是死者同居人所有，除將進一步調查槍枝來源並報請檢方相驗，釐清死因。

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