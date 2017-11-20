行道樹遭毒死 中市府報警確認被鑽孔灌藥

2017-11-20 10:36

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯區文心路四段及北屯路發生行道樹遭蓄意毒死事件，市府建設局獲報後，昨天下午會同警察現勘調查，確認行道樹被鑽孔灌藥，警方正力追查行爲人。建設局長黃玉霖表示，破壞行道樹涉犯刑事妨礙公務罪，最重可處5年有期徒刑，並依自治條例每株可處1萬2千元罰鍰，市府將依法追究，絕不寬待。

文心路四段及北屯路上的樟樹及黑板樹陸續枯萎，經過樹木專家健診後，研判是人為用電鑽鑽入10餘孔洞，深入10公分，且灌入藥劑，造成樹木逐漸枯萎，部分已死亡。為避免倒塌影響公共安全，建設局已移除枯樹，並將儘速重新補植適合樹木；其他尚有翠綠樹葉的樹木，則繼續觀察生長狀況及加強養護。

建設局也向警察局報案，由第五分局偵辦，警方正進行查訪及調閱監視器，全力追查行爲人。

黃玉霖表示，任意毀損、破壞公有行道樹是犯罪行為，涉犯刑法第138條「損壞公務員職務上掌管之物品」之妨礙公務罪，最重可處5年有期徒刑。此案已造成路樹死亡，市府將依照「台中市公園及行道樹管理自治條例」第44條規定，每株以2千元計算，將按市價賠償及6倍懲罰性罰鍰。

黃玉霖也呼籲，樹木長成不易，大樹更需數十年才能成為綠蔭，且樹木具有調節溫度、淨化空氣、美化市容等功能，是珍貴的綠色資源，希望大家愛惜。對於蓄意破壞行道樹者，市府絕對依法嚴辦，絕不寬待。