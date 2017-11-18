洗澡直播「好友限定」卻遭竊錄 陌生男子轉傳觸法

2017-11-18 16:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］2名菲律賓籍女移工相偕到飯店休息、泡澡時，開臉書直播與好友聊天，其中1名女子因翻身不慎露「點」，事後得知直播時遭竊錄、外流，影片還被1名陌生同鄉分享到臉書，因而向警方報案揪出42歲同鄉帕諾，桃園地院法官審理認為，洗澡屬於他人非公開活動，且女子證明臉書直播時，已限定好友才能看，帕諾擅自將他人無故竊錄的影片分享到自己臉書，已涉犯「刑法」散布竊錄之他人非公開活動內容罪，考量他犯後坦承、態度尚可，審結判處他拘役40天。

去年5月間，2名菲籍女移工趁休假時，一起入住桃園市某旅館，在房間一邊泡澡、一邊開臉書直播與友人聊天，鏡頭有刻意避開重點部位，但其中1人一個轉身不慎露出左胸部，影片竟遭人竊錄保留，還刻意製成11秒版「有露點」、13分鐘版「完整版」流出，同鄉的移工帕諾看到後，將影片分享到自己臉書，兩名女子經友人通報後，才知直播影片被竊錄、分享，向桃園警方報案提告。

帕諾供稱，不認識兩名女子，影片也不是他所竊錄，看到影片深感「女性應該要保守點，直播洗澡畫面會害到其他菲籍女性」，才會順手分享到自己臉書表達想法，他沒看完13分鐘完整版，不知裡頭有露點畫面；兩名女子則稱，她們的臉書設定好友才能觀看，她們根本不認識帕諾、也非臉書好友，不知直播畫面遭人竊錄且被散布。

桃園地院法官審理後，認為帕諾不尊重他人隱私、任意散布他人竊錄的影片，造成被害女子精神上承受莫大壓力，考量他犯後坦承、態度尚可，審結判處他拘役40天，如易科罰金以1000元折算一日。