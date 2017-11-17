南市交通大隊「貼心拖吊」政策 這些地方不拖吊

2017-11-17 22:56

〔記者王捷／台南報導〕違規停車被拖吊，讓市警局交通大隊接獲不少投訴，為此中隊長在警方群組公開指示拖吊內規，巷弄不拖、民眾到場不拖、停在身障停車格、醫院附近以開罰單為主，有交大高階警官聲稱，民眾身體不舒服看醫師已情非得已，嚴正執法沒錯，只是要有同理心，不過這幾項貼心拖吊，卻被基層警員酸說，這樣以後小吃攤、餐廳旁是不是也不要拖，民眾「吃飯皇帝大」。

台南警界傳出一份通訊軟體截圖，內容指示了拖吊要點，拖吊要以交通熱點為主，社區的巷弄地區「請勿拖吊」，如果民眾到現場有爭議，應該停止拖吊，要交通隊幹部到場，查看是否有拖吊的必要，只要是不影響交通，例如並排停車，就以開單不拖吊為原則。

另外，有關身障停車位，交大與交通局經過九次會議後，提出不要主動取締，從民間拖吊開始，至今已有3000件拖吊，申訴案件也很多，建議不主動取締，開單即可，不要造成民怨。

以開單為主的區域，還有醫院、診所附近，交大高層警官建議，民眾身體不舒服看醫師已情非得已，車子被拖吊一定更難受，要求群組內的警員要以同理心看待，嚴正執法沒錯，但是要考量比例原則；如果嚴重影響交通，鳴笛聲要多次，且不要太小聲，最好能到醫院、診所前大聲吹哨提醒。

有基層警員看到截圖後酸說，這樣是否以後餐廳也不要拖吊，警方執法也要跑到餐廳裡吹哨，因為吃飯皇帝大，車子被拖一定更難過，要避免吃飯時車子被拖的情侶、夫妻吵架失和；拖吊會有這麼多投訴，就是因為民眾不認為違停是違法，警方應該加強民眾的停車觀念才是，不是鄉愿。

對此交大回應，警方執法拖吊的目的是為了維護交通，貼心拖吊是強調同理心，既然沒有嚴重的交通違規，執法時就要考量比例原則，不必每件都要強制執行拖吊。