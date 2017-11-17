補習班未立案學童實驗燒傷住院 南市教局要罰

2017-11-17 15:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員呂維胤今天質詢表示，近來手作實驗科學班十分盛行，傳出有孩童參與實驗課程時不幸發生意外，甚至嚴重的送入加護病房，而誇張的是，意外發生後才發現該補習班並無立案，要求教育局加強對補習班稽查。教育局長陳修平表示，該機構沒有補習班立案，但有商業登記，該局之前有前往稽查，要求依補教法立案，目前未立案，將予以裁罰。

教育局表示，經查小史塔克科學工作坊有商業登記，販售實驗器材，本可售後服務，教授器材使用，但目前查獲其公開招生授課且收費屬實，依據補習及進修教育法第24條規定，可裁罰新台幣5萬元以上、25萬以下罰鍰，並命其立即停辦，目前進行行政裁處作業中。

教育局表示，另經查該未立案補習班尚有借用其他補習班教室上課的情形，該局業依短期補習班設立及管理準則第35條規定，函文要求出借教室的補習班限期一周內收回教室，否則處以停止招生的處分。

對於受傷學生，教育局表示，已會同學校前往探視表達關心，並將視家長需求適時協助法律求償諮詢服務，未來將持續加強未立案補習班稽查，並呼籲學生確有補習需要時，應該選擇合法立案，公安及消防皆合格者，才有保障。

呂維胤表示，該補習班十分有名氣，甚至已開立到第3間，如此大規模且有實驗危險的補習班卻只有商業登記，尚無補習班立案，竟然未被稽查到，痛批教育局怠忽職守。