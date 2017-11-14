亂挖公有地埋廢棄物 土城山區竟現「天坑」

2017-11-14 18:57

〔記者余衡／新北報導〕土城竟然出現「天坑」？新北市土城軍方舊彈藥庫山區，近來經常有滿載砂石的大貨車出入，警方察覺日前暗中尾隨，果然發現一個將近足球場大小的巨型坑洞，被覆蓋數層砂石及廢土儼然一座小山，警方要求立即停工，並當場帶回劉姓及曾姓怪手駕駛。

土城警方近來接獲民眾檢舉，指經常有滿載砂石的大型車輛轉進和平路內，疑似在彈藥庫山區進行工程，員警盧增中、賴俊雄上週四下午巡邏時，發現多部砂石車現身，沿路尾隨駕駛至小路盡頭，赫見一座砂石小山矗立眼前。

工地雖標示進行污水下水道工程，但將近一個足球場大小的範圍內卻堆放著許多鋼筋、碎磚及水泥塊，還夾雜顏色深淺不一的廢土，警方告知該處為公有土地，要求立即停工並通報環保局，當場帶回劉姓及曾姓怪手駕駛。

環保局隔天派員重回現場，發現該處堆放大量營建廢棄物，部份砂土疑受污染呈現不同顏色，懷疑可能在坑內反覆進行傾倒廢棄物及鋪砂石掩蓋，是近年來所查獲最大宗的傾倒廢土案，已採樣帶回分析是否含有有毒物質。

經警方調閱路口監視器，發現近來載運砂石的貨車進出超過400趟次，若依市價每車30萬元，清運費用恐怕就要上億，但劉、曾二人警訊時辯稱受僱到該處進行排水工程，不知道何人、何時開始傾倒廢土，全案訊後依違反山坡地保育利用條例及廢棄物清理法移送法辦，並將追查工程承包商及負責人到案說明。