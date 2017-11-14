八佰壯士凱道一度內鬨喊衝 唱完國歌轉戰立院

返軍人年改活動的指揮官王忠義，在凱達格蘭大道上，與帶頭喊衝的民眾隔空互嗆。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-14 11:56

〔記者鄭鴻達／台北報導〕反年改團體「八佰壯士」今集結數百人赴凱達格蘭大道抗爭。在指揮車演講過程中，部分抗爭者遭警方舉牌警告激怒而喊衝，一度與呼籲冷靜的活動指揮官王忠義起口角衝突，最後凱道的抗爭活動，在唱完國歌後轉戰立法院群賢樓。

以退休軍人為骨幹的反年金改革團體「八佰壯士」，由於不滿行政院傳出可能推出軍人年改方案，繼昨日號召赴行政院抗議後，今再集結數百名退休軍公教警，由立法院大本營前往凱達格蘭大道抗議，警方部屬百餘名警力嚴陣以待。

在多名反年改團體領導人上指揮車演講的同時，警方於11時15分許首度舉牌警告違法，情緒高昂的抗爭者們一度被激怒，而衝向警方封鎖線隊員警叫罵、推擠，活動總指揮王忠義等人見狀，趕緊高喊「冷靜」、「沒事」。

在王忠義呼籲冷靜過程中，部分抗爭者站在指揮車下與車上的王忠義等人隔空互嗆。王忠義怒嗆帶頭喊衝的抗爭者，表示活動乃他所申請，他要負責法律責任，他不怕衝，但當前目標是政務委員林萬億，「要衝自己去衝」。

在互嗆的雙方人馬各自冷靜後，活動主持人帶領現場人員高唱「中華民國國歌」，歌唱完後集體高呼「中華民國萬歲」，隨後大隊抗爭者轉進立法院群賢樓集結。