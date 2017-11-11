保險箱改造的功德箱 笨賊用盡方式打不開

2017-11-11 17:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市33歲劉姓男子日前偷走一間宮廟的功德箱，躲在路邊拿工具破壞，但功德箱是保險箱改造的，怎麼也打不開，過程中還遇上警方盤查，他拿布蓋住功德箱裝沒事，躲過查緝。

警方稍晚接獲廟方報案失竊，立即想起盤查劉男時，旁邊疑似有箱型物品，再度前往查看，果然發現功德箱，裡面10餘萬現金完好如初，事後循線將劉男法辦。

警方調查，日前劉男缺錢吸毒，路過南寮一處宮廟，看廟裡無人，臨時起意行竊功德箱，因功德箱為保險箱形式，他無法打開，乾脆整座箱子拉上轎車載走，事後在堤防路邊拿工具卻怎麼也打不開。

當時警方巡邏車經過，下車盤查劉男，他早一步先把放在樹旁的功德箱用布蓋住，警方盤查無異狀就離開，劉男事後用盡方式仍打不開功德箱，最後只好放棄，留下功德箱自行離去。

當晚警方接獲廟方報案，南寮派出所同仁立刻想起盤查劉男時，曾撇見樹邊有疑似箱形物品，很可能是失竊功德箱，前往查看，果然確認就是功德箱，箱子除外表遭些許破壞外，結構完整，10餘萬元香油錢也都還在箱內，採證後歸還廟方。

警方依循盤查資料追查劉男，但他居無定所，遲遲找不到人，直到本月初他在其他縣市因涉及毒品案件遭逮捕收押，南寮所警方借提他問訊，劉男坦承犯案，依竊盜罪函辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆