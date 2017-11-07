桃市消防局強化戰力 推四大方針提升救災能量

2017-11-07 22:29

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市消防局昨在桃園市議會質詢時，遭市議員劉勝全質疑桃園市消防裝備「空氣呼吸器」有43.99%逾期，而剛好上月底新竹殉職的消防員，外界推測很可能就是肺力閥脫落或器材老舊所致，引起劉勝全關切，擔心桃園市消防員安危；今消防局發出聲明表示，自2015年新屋大火後，為強化消防各項戰力因應日趨複雜的災害型態，消防局推出落實救災訓練、充實救災車輛裝備器材、補充人力、新建廳舍及分隊等四方針全面提升救災能量。

桃園市消防局指出，為加強火災搶救訓練，推出5方式精進專業，一於消防署訓練中心及教官團規劃辦理專業訓練，二為新進人員報到後，需接受6個月消防專業體技能訓練才能進火場，三是製作火場安全管制板一百組，分發至各大（分）隊2組以上供現場使用，四為參照國外消防制度，辦理緊急救援小組基礎教官訓練，五是減免外勤文書業務，落實外勤分隊執行救災救護及戰術戰技之訓練。

桃園市消防局表示，截至2017年10月止消防局擁有211輛，12月更將增為236輛，2018年可達260輛；另採購消防衣帽鞋、照明繩索、空氣呼吸器、紅外線熱顯像儀、救命器、等30餘項救災裝備器材設備，其中消防衣及空氣呼吸器，2018年逾齡比預計降至30%以下。

桃園市消防局說，針對消防人力每年都會依計畫逐年增編8%，預計至2019年編制可達1688人，另針對強化整體作戰能力，除了依計畫執行重建消防廳舍以外，更新增設埔心分隊、坪頂分隊、巴陵分隊、永安分隊、大湳分隊5個消防據點，並於2015至2018年間新建桃園市政府消防局訓練中心暨防災教育館，提供桃園市政府消防局人員訓練使用，以此提升消防專業技術、救災技能等。