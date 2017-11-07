獵雷艦案挨告貪污 簡太郎反控黃國昌誹謗、誣告

2017-11-07 15:41

［記者謝君臨／台北報導］獵雷艦弊案案情延燒，時代力量立委黃國昌昨至台北地檢署告發前行政院秘書長簡太郎、第一金控前董事長蔡慶年涉貪污、金控法等罪；對此，簡太郎今發新聞稿強調「士可忍，孰不可忍也！」，表示一切都本於職責、依法行政，要黃國昌別「無中生有、無的放矢」，並委任律師劉育年赴北檢反告黃國昌涉誹謗、誣告等罪。

簡太郎日前就曾回應黃國昌「大家法院見！」今天下午進一步付諸行動，委任律師到北檢按鈴反告，新聞稿中並向黃國昌「喊話」，要黃國昌在立法院保護傘內別「無中生有、無的放矢」，甚至嗆聲要黃國昌放棄立法委員言論免責權，強調「凡涉及本人（指簡太郎）相關事項，請到院外發表言論」。

黃國昌昨指控，前總統馬英九任內轉傳慶富造船董事長陳慶男的陳情函給行政院後，當時的行政院秘書長簡太郎竟2度傳呼公股行庫董事長闢室密談，替財務不佳的慶富喬出205億元的無擔保貸款；黃昨向北檢告發簡太郎、第一金控前董事長蔡慶年涉貪污治罪條例之圖利、金控法之特別背信等罪。

告發狀提及，簡太郎為使慶富造船取得獵雷艦聯貸案的205億元無擔保貸款，分別於104年9月18日、12月29日，2度傳呼公股行庫董事長及相關部會人員至其辦公室，召開無會議紀錄的秘密會議施壓，導致公股行庫畏其權勢，放貸給慶富，造成各公股銀行潛在損失高達201億元。

據悉，黃國昌昨提告後，北檢已分案展開調查，但因高雄地檢署早已指派11名檢察官全力偵辦，北檢將研議是否將案件移轉給雄檢。