神明進駐警所傳奇多多 墾丁媽祖代班所長合境平安

2017-11-07 00:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁派出所最近出現連續8天代值班的「媽祖所長」，成為地方上的茶餘飯後的趣事，其實台灣警局除了拜關公，還有不少神明「坐鎮」派出所的傳奇，冥冥中協助偵破不少案件。

「媽祖所長」傳奇，是上月23日墾丁警方協助當地龍鑾宮找回被誤請走的媽祖，收拾香案請祂回鑾時；媽祖突然降駕透過乩童指示，「且慢，墾丁派出所轄區前一陣子不太平靜，我要在派出所內『坐鎮』護境，協助安定整個地方，暫時不回駕龍鑾宮，8天後你們再來請我回去。」

神奇的是，恆春半島最繁忙的墾丁派出所，這8天除了零星車輛小擦撞，沒有發生任何意外或治安事件；正牌所長陳憲峰笑說：「真平順的如神蹟一般。」

此外，蓋有全台唯一「警察廟」的潮州警分局，供奉關公、濟公、土地公、中壇元帥三太子和三山國王中的三王爺等5尊神像，眾神時常雲遊四海，讓信徒撲空，事後警方擲筊取得神明同意，增設「值班台」，每位神尊輪班1週，是全台唯一「要值班的神明」。

供奉國姓爺鄭成功的台南市玉井分局偵查隊，當年自願留下的落難國姓爺神像坐鎮後，每年都會請布袋戲班替祂祝壽感謝，認為虔誠拜「成功」，轄區治安就能維護得很成功。

同樣是落難神明的嘉義朴子派出所包公神像，坐鎮警局超過20年，協助偵破許多懸案，包公壽誕日（農曆7月10日），派出所官警甚至還會組成進香團到雲林進香。

桃園圳頂派出所，則特別用鐵皮搭建小型落難神明收容所，最多曾達30多尊，近年約有10幾尊，包括土地公、關公、如來佛祖、觀世音菩薩等神祇，堪稱最多種神尊坐鎮的派出所。