台中外役監傳脫逃人犯 已接近可報假釋階段

2017-11-06 19:43

［記者楊政郡／台中報導］今天下午3時許台中監獄外役分監人犯王敏旭，在蔬果農園工作後點名未到，獄方緊急通知轄區及彰化警方協助緝捕，獄方表示王某是彰化地檢代執行人犯，被判強盜罪5年2月，6月由彰化監獄申請到台中外役分監，表現都很正常，但可能最近家人沒有如期來探視，想不開才脫逃，王某已接近可報假釋階段。

據中監表示，王姓受刑人原在彰化監獄服刑，是彰化地檢署執行案，但表現良好申請到中監外役分監，今年6月移監到中監，上午8時與10餘受刑人，搭小貨車到外監獄農場，進行種植蔬果工作，由一名戒護人員監管，結束後近4時準備點名返回，卻找不到人。他原穿著白色上衣、運動褲，已緊急通報矯正署及轄區警方協助追捕，由於王某戶籍在彰化，同時連繫彰化警方協助。

中監表示，王姓受刑人在獄中表現良好，每月有一次外宿機會，每周都可面會，據悉家屬最近2、3次都沒有如期來面會，可是他也都有外宿，極可能是家庭、感情出問題，一時想不開。

據悉，台中監獄外役分監占地2公頃，104年揭牌成立，預計收容384人，提供在監表現優異、即將出獄的中間處遇功能，可外宿、也可申請讓家屬到監同宿，且特別提供師資，讓有意願收容人學習營繕、水電、清潔環境、農作及園藝等項目，還有少數可申請到精密園區廠商工作，學習一技之長，是出監前適應處遇功能，選擇脫逃實為不智之舉。