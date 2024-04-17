見警緊追毒犯 「功夫貓熊」神助功一掌打趴

外送員自後方一掌打趴黃姓毒犯。（擷自Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台））

2024/04/17 12:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方昨天查緝一起毒品案，當街狂追黃姓毒犯過程中，一名熊貓外送騎士見義勇為接力合作，猛催油門自後方一掌打趴黃嫌，警方隨即上前制伏，而這段神助功影片PO網後引發熱議，不少網友認同讚賞，紛紛留言說「手刀是哪個門派的？」、「巴下去瞬間好笑」、「真的功夫熊貓」，令人莞爾。

外送員相關社群臉書今天瘋傳一段警方鍥而不捨追緝抓人影片，台中市第二分局指出，該分局警員昨傍晚6點多循線到太平區查緝一起毒品案，在永豐路上一處停車場發現黃姓毒犯（34歲）準備上前逮人，未料黃嫌遇員警盤查，見情況不妙上演落跑戲碼，不但拔腿狂奔還翻牆逃逸，3名警員也緊追在後不斷喝令他停下來。

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追捕過程中，所幸一名騎車行經的熊貓外送員見義勇為，接力合作，確認是警方辦案抓人後，二話不說猛催油門加速跟著追趕，接近黃男時隨即伸出右手，一掌拍向黃男後背，黃整個人失去重心，當場步伐不穩踉蹌，哀嚎一聲後就向前翻滾趴倒在地。

而已經狂追了近百公尺的員警，因為外送員一掌打趴毒犯的神助功，也立刻上前將黃男壓制，並在他身上起獲第二級毒品安非他命（20多公克）及分裝袋、手機等證物，不排除他另涉有販毒嫌疑，全案依毒品罪嫌移送偵辦，也將持續溯源釐清。

黃姓毒犯失去重心，向前翻滾趴倒在地。（擷自Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台））

員警隨後趕上制伏黃男。（擷自社會事新聞影音）

警方查扣的安非他命。（警方提供）

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