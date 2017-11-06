批不實影片指控 遠航告前空服員加重誹謗

遠航營運長曾金池（左）控告前空服員加重誹謗罪。（記者謝君臨攝）

2017-11-06 11:59

〔記者謝君臨／台北報導〕遠東航空與工會衝突延燒，工會日前上傳一支動畫影片，陳述遠航空服員被高層要求替候選人助選、陪酒，另指控遠航積欠薪資，飛航設備有問題等；對此，遠航表示，離職員工以影片方式不實影射及散播，已嚴重影響公司商譽，針對不實指控，今提告加重誹謗罪。

工會日前上傳「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」為題的動畫影片，上傳迄今已超過22萬人次觀看，引發熱議。

影片中以第三人稱控訴，指遠航要求空服員幫立委站台助選、遊街；在路跑活動用餐場合與旅行社業、長官共桌陪酒，甚至直播銷售賺取外快，「好像不只是空服員。」

此外，該影片另指控遠航不合理調整給薪方式、薪點，且以考績不佳為由資遣的對象「正好」都是工會成員，質疑遠航編謊將自己的經營不善歸罪於員工。

對此，遠航董事長張綱維今召開記者會重砲反擊，「不是勞資爭議，而是少數人造成的鬧劇。」遠航不會再找一般空服員參加公開活動，今年尾牙也不打算舉辦，否則空服員在場，恐怕又被認為是陪酒。

遠航營運長曾金池則表示，離職員工以影片方式不實影射及散播，已嚴重影響公司商譽，針對不實指控，今至北檢按鈴控告詹姓、高姓、呂姓空服員加重誹謗罪，以正視聽。

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