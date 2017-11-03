獨家》近40年愛情故事 他帶亡妻照旅遊卻讓家人急瘋了

2017-11-03 00:05

〔記者王捷／台南報導〕60歲的陳姓男子約40年前在台南與妻子戀愛，陳妻過世10年，陳男每逢節日總會買玫瑰紀念，旅遊也帶著亡妻照片同遊，希望妻子能繼續看見他的世界；但10月底陳男帶著亡妻照到台南，徒留照片、人卻消失，兒子驚覺不妙報案，警方抽絲剝繭追查，才發現陳男因病被醫院收治，醒來第一件事，就是問妻子照片在哪？堅貞的愛情讓眾人讚嘆。

陳男的兒子說，約40年前，父親在烏山頭當兵，行軍到水庫附近巧遇母親，當時母親因情傷想投水，父親以「下次約吃飯、當朋友」為由，讓母親卸下心防，之後兩人還曾約在台南的百貨公司吃飯，這段奇遇讓父母戀愛、結婚。

但10多年前母親臥病，陳男還到關子嶺短期出家，盼妻子延壽，但妻子仍在2007年過世。陳的兒子說，母親過世後父親有點走不出來，還因頸椎問題導致失眠有身心狀況，他拜託父親學電腦、學著用臉書，轉移注意力，當時父親把感想打成一篇「回憶錄」，狀況也好轉。

為了讓亡妻能繼續看見自己的世界，陳男旅遊時都會把妻子的照片帶在身邊；今年10月底，陳男跟兒子說要到台南拜訪親戚，但沒有保持聯絡，兒子以為父親手機沒電，11月1日兒子接到飯店的電話稱父親在房內留下一份「遺書」，讓陳的兒子驚覺不妙，立刻趕到台南。

但陳的兒子看了那份「遺書」心裡更荒，因為那是父親的「回憶錄」，不常離身的、母親的照片也留在飯店，加上警方通知，父親的皮包遺落在公園，讓陳男亂了手腳。

台南市警五分局北門派出所受理報案後，警員到占地數千坪的台南公園找陳男，公園內的涵洞、溪流都找遍了，卻徒勞無功，這時五分局的尋人高手警務佐鄭嘉德想到陳男曾有身心疾病，決定到醫院查看，果真發現陳男。

醫院向警方說，31日下午，陳男因突發性精神疾病，有失心瘋的狀況，還有攻擊傾向，又沒有證件，所以只好先暫時安置在醫院；家屬得知尋獲陳男，陳男的兒子說，父親對失心瘋當時的記憶很模糊，父親當時在整理在飯店整理回憶錄跟母親照片時，就覺得自己精神很奇怪，醒來後就發現已經躺在醫院了。

陳的兒子說，目前父親已康復，他覺得警方很用心，在8小時內找到人，他會再找一天來台南謝謝警方。