11/1 今彩539頭獎開出4注！大福彩、大福獎均摃龜

大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷自台灣彩券官網）

2017-11-01 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月1日）開獎的第106000087期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000261期今彩539，頭獎開出4注，每注可得獎金600萬，由新北市淡水區民族路28號的「每期發彩券行」、桃園市中壢區至善里後興路一段5號1樓的「金億發彩券行」、高雄市仁武區大灣里仁雄路184之2號1樓的「千發彩券行」以及高雄市三民區大昌一路71號的「大昌彩券行」開出。

第106000087期大福彩中獎號碼為：「02、07、21、28、29、33、38，特別號：26」，頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，每注可得25萬元；參獎共67注獲得，每注可得4000元；肆獎共1282注獲得，每注可得400元；普獎共9649注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注獲得，每注可得10萬元。

第106000261期今彩539中獎號碼為「01、13、18、35、38」，頭獎共4注獲得，每注可得600萬元；貳獎共187注獲得，每注可得2萬元；參獎共6069注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7658注獲得，每注可獲得50元。

第106000261期39樂合彩中獎號碼為「01、13、18、35、38」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共146注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6578注中獎，每注可得1125元。

第106000261期3星彩中獎號碼為「844」，正彩共15注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000261期4星彩中獎號碼為「2060」，正彩共14注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」