大學講師變成狼 教室內摟抱女學生摸胸

2017-10-31 16:34

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某大學45歲董姓講師，今年間趁下課後，與女學生小蘭（化名）討論課業時，摟抱小蘭腰部、觸碰胸部，新北地檢署今依違反性騷擾防治法將董男起訴，並聲請簡易判決處刑。

檢警調查，今年6月8日下午4點40分，董男趁2人在教室內使用筆記型電腦討論課業時，趁小蘭專注操作筆電時，突然搭上小蘭肩膀，摟抱她腰部、觸碰胸部，還從背後環抱小蘭身體。

小蘭認為遭到侵犯，隨即提告，董男坦承犯行，且教室內又有監視器為證，檢方因而依乘機性騷擾罪將董男起訴，並聲請簡易判決處刑。