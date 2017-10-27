10月國慶7起陳抗民眾和團體涉違法 北市警蒐證全送辦

2017-10-27 16:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中正一分局鑑於10月份民眾舉行集會遊行表達訴求時發生7起違法脫序行為，今日將涉案的民眾和團體均依法函移偵辦。

警方表示，10月1日中華統一促進黨舉行「慶祝光輝十月」遊行，參與遊行民眾陳偉銘涉嫌於活動結束後，與同行友人進行毒品交易，警方發現上前盤查，當場查獲毒品安非他命0.8公克，依毒品罪嫌送辦。

10月10日自由台灣黨主席蔡丁貴，上午9時起在中山南路、凱達格蘭大道口舉行陳抗活動後，涉嫌於自由廣場非法焚燒殭屍道具，經警制止，警方行為人李嘉宇依違反社會秩序維護法移請台北簡易庭裁處。

10月10日自由台灣黨主席蔡丁貴及民眾郭志剛等2人，涉嫌率眾於濟南路帳篷區前撕毀、引火焚燒國旗，警方依妨害秩序罪移請台北地檢署偵辦。

10月10日國慶大會進行過程中，林大洲等6人為表達訴求，在限航區違法施放空飄物，警方案發後派員查訪目擊民眾、逐棟清查可疑建築物，並調閲録影監視器分析比對，依違反民用航空法函請交通部民用航空局依權責辦理。

10月19日大觀自救會鄭仲皓與所屬成員，於11時在行政院大門前舉行陳抗活動期間，涉嫌於行政院大門前與相鄰車道上噴漆，涉違反廢棄物清理法，依法函請北市政府環保局依權責處理。

10月22日愛國同心會成員張秀葉，下午率眾於中華路、衡陽路口非法舉行集會，並設置路障妨礙交通，警方除依集會遊行完成蒐證程序，當場告發違規行為，全案刻正依法傳辦調查中，將於調查完竣後依違反集會遊行法移請台北地檢署偵辦。

10月25日自由台灣黨主席蔡丁貴率眾至總統府前非法集會遊行，警方依集會遊行法傳辦調查，將依集會遊行法移送台北檢偵辦。

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