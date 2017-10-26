長髮男警「考丙案」敗訴 法院：警方未違反性平法

2017-10-26 12:09

〔記者吳政峰／台北報導〕保二警員葉繼元因蓄長髮，104年被保二記了17支申誡，考績得丙，葉繼元認為懲處違反「性別工作平等法」，提告要求撤銷考績，附帶國賠50萬元。台北高等行政法院認為，警政署為維護警察專業形象等理由，訂定儀容要點，屬管理權，並未違反性平法，今判葉敗訴。

北高行行政庭長許瑞助表示，承審合議庭認為警政署訂定的儀容要點，目的在維護警察專業形象、顧及民眾觀感，屬於管理措施一環，與性平法的規範目的不同，兩者有別。

許瑞助解釋，考績評定涉及高度屬人性，需長時間觀察而形成印象，因此由長官進行考核最適當，有判斷餘地，法院僅能在考績評擬有恣意濫用或其他違法情事時，做出撤銷或變更處分。

合議庭指出，保二依公務人員考績表所列工作、操行、學識、才能等項細目之考核內容，併計葉繼元平時考核獎懲次數所增減分數，綜合評擬為60分，程序並未違反考績法規定。

合議庭認為，警政署於92年為落實警察團隊紀律，維護警察執行職務專業形象，兼顧民眾對執法人員服裝儀容要求，訂定儀容重點要求事項，通令全體警察人員穿著制服執行勤務，應一律遵守，為管理措施，如雇主對員工有指揮管理的必要限制。

合議庭解釋，儀容重點對於男、女員警儀容有不同之要求，與性平法第7條規定無違，無性別歧視，且儀容重點規範目的為「整飭員警儀態，美化環境內務，維護應勤裝備，提振工作精神，以端正警紀，建立警察良好形象」，有別於性平法規範目的「保障性別工作權之平等，貫徹憲法消除性別歧視、促進性別地位實質平等之精神」，並未違反性平法。

葉繼元對判決表達遺憾，認為北高行並未考量性平法的立法原意，與律師郭德田研究後，決定上訴。