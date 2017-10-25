男偷吃人妻簽百萬本票反悔提告 法官：你在地檢署簽的耶！

2017-10-25 20:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕葉姓男子疑與小學同窗黃女發生婚外情，事後指控黃女先生率眾逼他簽下100萬元本票，向新竹地院主張該債權不存在，然法官調查發現簽協議書地點是在地檢署，葉男有充裕時間及機會可以審酌條件內容，也沒有受人脅迫，駁回全案。

葉男說，與黃女為小學同窗，雖較一般社交友人親近，但交往範圍並未踰矩。他5月因另案車禍糾紛於新竹地檢署應訊之際，黃女先生王男竟攜同自稱任職某律師事務所法務專員、律師等人冒然前去，指控他與黃女外遇多時，均遭徵信機構蒐證完全，一旦循司法途徑爭訟，定可索討300至500萬元賠償，且他們當天稍早已到黃女任職學校簽訂和解書，黃女已承認外遇，他們在司法上己佔優勢，如不立即和解就要提告。

以致他在情急、無法查證、無相關司法經驗主觀認知之下，於地檢署當事人休息室，簽署由對方片面提出的「協議書」，並簽下100萬元本票供擔保。事後葉男後悔，向地院提告主張該本票債權不存在。

王男則否認雙方簽訂協議書屬暴利行為，且簽署地點在新竹地檢署當事人休息室，乃公開場所，倘葉男不願簽署，他也無法脅迫。

法官根據證人證詞，得知雙方在協商前，先以電話確認協談地點，且葉男是在原地等待王男前去會合，顯見葉男有就妨害家庭行為協商、並以新竹地檢署當事人休息室作為協商地點的意思。

此外葉男當時若對內容有所疑問，大可離開或打電話查核求證，且雙方商談時間約2個小時，葉男有充裕時間及機會可以審酌條件內容，且他是大學化工系學士畢業，現於石化公司任職，依其年齡、學經歷，並非欠缺一般生活經驗或交易經驗之人，最後全案駁回。