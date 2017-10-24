避震器夾藏大批古柯鹼、大麻花闖關 2人領貨被逮

海關及航警局共同查獲以避震器阻尼鐵筒夾藏古柯鹼3983.5公克及大麻花15238公克。（記者姚介修攝）

2017-10-24 11:55

〔記者姚介修／桃園機場報導〕海關及航警局共同查獲古柯鹼3983.5公克及大麻花1萬5238公克，隨後會同桃園刑警大隊及台北內湖偵察隊分別在新北及內湖逮捕兩名嫌犯，昨（23日）全案依違反毒品防制條例移送桃園地檢署偵辦。

海關和航警20日在華儲快遞查獲以個人名義申報「避震器」進口，經過X光檢查發現有異，經破壞檢查後發現兩批4箱32件由美國進口的類似避震器阻尼的鐵管內夾藏一級毒品古柯鹼3983.5公克及二級毒品大麻花1萬5238公克，隨後立即由航警局刑警大隊報請桃園地檢署檢察官黃榮德指揮偵辦。

隨後航警局刑警隊會同桃園刑警大隊及台北內湖分局，兵分二路在新北深坑及北市內湖逮捕領貨嫌犯洪洪秉鈞及鄧景鴻二人，嫌犯供稱他們是以8千及8萬元的代價幫朋友領貨，全案經過初步偵訊後依毒品危害防制條例，警方也成立專案小組擴大偵辦追查幕後集團共犯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

海關和航警經過X光檢查發現有異，經破壞檢查後發現兩批4箱32件由美國進口的類似避震器阻尼的鐵管內夾藏毒品。（記者姚介修攝）

鐵管內夾藏毒品。（記者姚介修攝）