10/23 今彩539頭獎開出3注！威力彩頭獎摃龜

2017-10-23 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月23日）開獎的第106000085期威力彩，頭獎摃龜；第106000253期今彩539，頭獎開出3注，每注可得800萬元，由桃園市中壢區興平里中豐路192號1樓的「幸運之星彩券行」開出2注、新北市三重區永福街199號1樓的「歐力旺彩券行」開出1注。

第106000085期威力彩中獎號碼為：「第一區：10、11、17、30、33、35。第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共4注獲得，每注可得15萬元；肆獎共60注獲得，每注可得2萬元；伍獎共254注獲得，每注可得4000元；陸獎共1878注獲得，每注可得800元；柒獎共3510注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬9134注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬5398注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5202注中獎，每注可得100元。

第106000085期38樂合彩中獎號碼為「10、11、17、30、33、35」，五合、四合均摃龜，三合共63注獲得，每注可得5750元；二合共1606注獲得，每注可得750元。

第106000253期今彩539中獎號碼為「03、11、25、30、36」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共359注獲得，每注可得2萬元；參獎共8719注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬2358注獲得，每注可獲得50元。

第106000253期39樂合彩中獎號碼為「03、11、25、30、36」，四合共5注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共416注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9034注中獎，每注可得1125元。

第106000253期3星彩中獎號碼為「717」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000253期4星彩中獎號碼為「2909」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」