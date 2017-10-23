菜刀大盜橫行蘆竹、八德 專挑星期天犯案

2017-10-23 17:24

［記者陳昀／桃園報導］40歲張姓慣竊7月起在蘆竹、八德地區犯下多起住宅竊盜案，桃園市蘆竹、八德警分局組專案小組，分析發現幾起竊案不但作案手法相同，而且都發生在星期天傍晚，進門後還會先到廚房拿菜刀，以免遇到屋主返家，被稱作菜刀大道，追查後鎖定有多項竊盜、毒品前科的張姓男子，昨天將其拘提到案，訊後移送桃園地檢署。

警方指出，張嫌平常四處打零工，也藉機觀察、選定家中無人的獨棟或集合式透天厝，會先將機車停在100至500公尺處，換好裝再走到住宅後方，以鐵剪、切管器等工具破壞門窗後進入，為避免行竊失風，而且一進門會先到廚房拿菜刀，以免突然遇到屋主返家，因此被稱作「菜刀大盜」。

警方表示，歷經數月蒐證、偵查，鎖定張嫌後，昨天特別挑在他習慣犯案的星期天執行查緝，果然在他準備再度犯案時將其拘提，起獲新台幣12萬7781元、美金2萬元、金飾210.5克等贓證物。

警方表示，雖然張嫌對案情堅不吐實，但查扣存摺後發現，去年10月張嫌的存款只有58元，但今年竊案發生後，9、10月間，經常一天之內有多筆10至15萬元的存款記錄，短期內存款突然暴增到115萬元，顯示來源不正常，訊後依加重竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。