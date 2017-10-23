保溫瓶1公升剩500毫升！台、馬聯手攔截4.4億毒品

台灣海關、檢調攔截藏在保溫瓶中的海洛因毒品。（記者鄭淑婷攝）

2017-10-23 13:33

［記者鄭淑婷／桃園報導］馬來西亞籍毒梟利用保溫瓶、茶葉，分別夾藏海洛因及K他命，從馬國空運至台灣，其中90只保溫瓶於9月初先行運至台灣，關務署台北關查驗時發現貨物從馬國出口，包裝卻寫著繁體中文，拆開查驗明明是1公升的容量，保溫瓶開口狹小、內膽異常厚實、目測容量僅有500毫升，拆開底部赫見以錫箔包裹的海洛因共30.5公斤，桃園地檢署、調查局桃園市調處接手偵辦，循線查出領貨人為馬國籍男子，並與馬國皇家警察合作另於18日在吉隆坡第二國際機場，攔截夾藏在茶葉中、準備寄往台灣的254公斤K他命，前後總計攔截284.5公斤，估計市價約4.4億元。

檢調指出，查獲保溫瓶中夾藏海洛因後，從報關行領貨人資料追查，發現領貨人是馬國籍，疑因警覺貨物被攔截已倉促出境，與馬國皇家警察跨國聯手持續追查上游，馬國警方於18日晚間於吉隆坡第二國際機場，從準備飛往台灣的班機、託運出口的18箱服裝，查獲254公斤、夾藏在248包鐵觀音茶葉包裡的K他命。

檢調表示，依據今年8月份的毒品價格調查報告，海洛因每公克小盤價約每公克3032元，K他命每公克1210元，總計284.5公斤的海洛因及K他命，估計市價高達4.4億元。

檢調表示，來台領貨的馬國籍人士，來台只是短暫停留、僅約10天，研判2人目的就是為了領貨，2人背後疑為跨國毒品走私集團，至於毒品可能的流向是轉運至他國，抑或是在台灣境內販售，將持續追查源頭釐清，而偵辦此案中、有一名剛分發的年輕女調查官協助建功，女調查官從國外留學、就讀語言相關科系，外語能力十分強大，由於偵辦跨國緝毒案件有諸多報關資料、相關英文縮寫需閱讀，女調查在短時間內就能消化、追查相關線索，她謙虛說，這是她分發後第一件跨國緝毒案，在團隊合作下順利偵破，非常有成就感。

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馬來西亞皇家警察同步召開記者會，展示攔截的254公斤K他命。（記者鄭淑婷翻攝）

保溫瓶開口狹小、內膽異常厚實，標明1公升但目測僅500毫升。（記者鄭淑婷攝）

馬來西亞皇家警察同步召開記者會，展示攔截的254公斤K他命。（記者鄭淑婷翻攝）

保溫瓶開口狹小、內膽異常厚實，標明1公升但目測僅500毫升。（記者鄭淑婷攝）

台灣海關、檢調攔截藏在保溫瓶中的海洛因毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

台灣海關、檢調攔截藏在保溫瓶中的海洛因毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

台灣海關、檢調攔截藏在保溫瓶中的海洛因毒品。（記者鄭淑婷攝）