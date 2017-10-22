舞者兼職詐騙車手 狂領221萬機場遭逮

2017-10-22 19:52

〔記者余衡／新北報導〕21名女舞者柯艾禁不起擔任車手的26歲男友張詠翔遊說，自今年4月起開始加入詐騙集團，2人日前接獲指示在新北市板橋區多處提款，短短4天內狂領了221萬，警方比對相關影像本月9日收網分頭逮人，成功在基隆逮捕張男同時在桃園機場逮捕剛參與表演返國的柯女，還穿著表演服裝的柯女被警方認出時驚愕萬分，在國門前狼狽落網。

警方調查，打零工維生的張男去年在台北市酒店結識柯姓女友，今年4月張男從報紙分類廣告，應徵詐騙集團車手角色，為了人手多取款便利，不斷遊說在原住民舞團擔任女舞者的女友加入，由於舞蹈表演收入不穩定，柯女遂同意監差幫忙領錢。

今年4月份起，板橋警方陸續接獲29人報案，分別遭誤設分期付款、假冒親友借貸、假檢警、網購演唱會門票等方式遭到詐騙221萬，其中10人還是因為想一睹韓國女團「少女時代」主唱太妍的丰采，詐騙集團光靠假藉出售演唱會門票就成功騙得68萬。

警方表示，張、柯兩人接獲詐騙上游通知後，就前往公共場所置物櫃拿取存摺及提款卡，接著搭捷運到沿線的ATM提領被害人匯入的款項，經比對作案影像分頭逮捕這對鴛鴦車手，擔任原住民交流團的舞者柯女落網時，還正因參與舞蹈交流甫從中國返台。

張男落網後坦言擔任詐騙車手，但柯女警訊時一度辯稱「只是幫男友領錢，不知道這樣的行為就是車手」，但警方從提領畫面發現，柯女不但多次協助張男從不同帳戶提領現鈔，過程中2人更是有說有笑，研判兩人根本早就知情，全案訊後依詐欺罪及違反洗錢防制法移送，旋及遭法院收押。